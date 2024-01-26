Полковник Трухан объяснил, почему вернувшиеся с войны ВСУшники долго не проживут

Владимир Гладков.  
26.01.2024 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за массового употребления боевых наркотиков в ВСУ украинское общество столкнётся с беспределом вернувшихся с фронта буйных, неадекватных наркозависимых.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за массового употребления боевых наркотиков в ВСУ украинское общество столкнётся с беспределом вернувшихся с...

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«То, что в ВСУ используют всякие наркотики – это не новость ещё с 2014 года. Бойцы много об этом рассказывают, как они под этим все ходят, работают. Брат ещё с 2014 года говорил, а он военный врач, определял это всё дело», – сказал Трухан.

Он пояснил, что такой «боевой допинг» сильно сократит количество бандеровцев в будущем.

«У этих препаратов реально мгновенное привыкание, а отходняк – вплоть до смертельных случаев. Там в любом случае пойдёт эмоциональная разбалансировка, сильнейший ПТСР – и крыша в тылу поедет, и стрельба начнётся. Психика очень тонко настроена.

Наш организм – он ленивый, как кот перекормленный. Если он что-то получает извне, то перестаёт эти гормоны вырабатывать внутри. Там такой дисбаланс, что мама не горюй.

Так что в моменте эти наркотики – для нас, может, и не хорошо. Но потом это их губит. От войны они не отойдут уже никогда, да долго и не проживут», – резюмировал полковник.

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