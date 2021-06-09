Полковник Трухан объяснил, зачем Лукашенко реанимировал тему «русского следа» Беломайдана

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти заставили экстремиста Романа Протасевича публично намекнуть на то, что предприятие «Уралкалий» финансировало его телеграм-канал «Нехта», чтобы снизить нарастающую зависимость Минска от России.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им надо русский след, охренеть как надо. Потому что ситуация выворачивается таким образом, что западный вектор немножечко закрывается. Для господина Лукашенко начался предсказуемый дрейф в сторону России. Очень нормальный дрейф при нормальном вдумчивом поведении высшего политического руководства РФ. Понятно, что нам хотелось бы побыстрее, но побыстрее не получится с учетом «адекватности» белорусского политикума. Они же все «европейцы», – сказал Трухан.

Он считает, что «Уралкалий» стал объектом атаки по причине давней обиды президента Белоруссии Александра Лукашенко на это предприятие. Якобы в нулевые годы белорусские власти получали щедрые «откаты» от российских калийщиков за сделки, которые совершались в тандеме с «Беларуськалием». Но потом у «Уралкалия» сменились собственники, которые решили работать по прозрачным схемам. Это вызвало гнев Лукашенко. По его распоряжению белорусские калийщики начали демпинговать и обвалили мировые цены. А в 2013 году «Батька» распорядился арестовать на три месяца гендиректора «Уралкалия» Владимлава Баумгертнера, который прибыл в Минск для деловых переговорах.

«Сейчас уже Протасевича используют в конкурентной борьбе. Потому что там, видимо, где-то в районе Дворца независимости какая-то скважина с веселящим газом, которая не дает мыслить адекватно и которая дает предположить, что даже в этой ситуации у Лукашенко могут хоть какую-то отрасль российского бизнеса поставить под свой контроль путем таких обвинений. В Москве уже ржут. В том числе, над профессионализмом белорусского КГБ и лично Лукашенко», – сказал Трухан.