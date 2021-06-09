09.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Полковник Трухан объяснил, зачем Лукашенко реанимировал тему «русского следа» Беломайдана

Белорусские власти заставили экстремиста Романа Протасевича публично намекнуть на то, что предприятие «Уралкалий» финансировало...

Белорусские власти заставили экстремиста Романа Протасевича публично намекнуть на то, что предприятие «Уралкалий» финансировало его телеграм-канал «Нехта», чтобы снизить нарастающую зависимость Минска от России.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им надо русский след, охренеть как надо. Потому что ситуация выворачивается таким образом, что западный вектор немножечко закрывается. Для господина Лукашенко начался предсказуемый дрейф в сторону России. Очень нормальный дрейф при нормальном вдумчивом поведении высшего политического руководства РФ. Понятно, что нам хотелось бы побыстрее, но побыстрее не получится с учетом «адекватности» белорусского политикума. Они же все «европейцы», – сказал Трухан.

Он считает, что «Уралкалий» стал объектом атаки по причине давней обиды президента Белоруссии Александра Лукашенко на это предприятие. Якобы в нулевые годы белорусские власти получали щедрые «откаты» от российских калийщиков за сделки, которые совершались в тандеме с «Беларуськалием». Но потом у «Уралкалия» сменились собственники,  которые решили работать по прозрачным схемам. Это вызвало гнев Лукашенко. По его распоряжению белорусские калийщики начали демпинговать и обвалили мировые цены. А в 2013 году «Батька» распорядился арестовать на три месяца  гендиректора «Уралкалия» Владимлава Баумгертнера, который прибыл в Минск для деловых переговорах.

«Сейчас уже Протасевича используют в конкурентной борьбе. Потому что там, видимо, где-то в районе Дворца независимости какая-то скважина с веселящим газом, которая не дает мыслить адекватно и которая дает предположить, что даже в этой ситуации у Лукашенко могут хоть какую-то отрасль российского бизнеса поставить под свой контроль путем таких обвинений. В Москве уже ржут. В том числе, над профессионализмом белорусского КГБ и лично Лукашенко», – сказал Трухан.


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