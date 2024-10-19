Полковник Трухан: Зе-план «перемоги» – это подводная лодка в степях Украины

Максим Столяров.  
19.10.2024 11:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Один из пунктов «плана перемоги» Владимира Зеленского, касающийся предоставления Украине стратегического оружия неядерного сдерживания России, – откровенная глупость.

Об этом на канале «Изолента live» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из пунктов «плана перемоги» Владимира Зеленского, касающийся предоставления Украине стратегического оружия неядерного сдерживания...

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«По оружию неядерного сдерживания. Какое стратегическое оружие неядерного сдерживания есть в распоряжении того же НАТО? [Какие-нибудь «Томагавки»?] «Томагавки», в принципе, можно, но индейцы в резервациях сказали «идите в ж.., туристам нечего продавать». А какие носители? У них те же носители для ОТРК, они есть. Собственно говоря, наши их выносят, уже много на металлолом покрошили. Стратегические американские подлодки в Чёрное море зайдут? Или бомбардировщики B-52 или B-1B разместят на украинских аэродромах?

У них сейчас стратегическое оружие сдерживания отсутствует даже в Европе эффективное. Американцы пытаются что-то свинтить, но какие это носители? Воздушная да подводная. Сделают сказку былью «Подводная лодка в степях Украины»? Там и продолжение есть «погибла в неравном воздушном бою», – сказал Трухан.

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