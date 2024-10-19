Один из пунктов «плана перемоги» Владимира Зеленского, касающийся предоставления Украине стратегического оружия неядерного сдерживания России, – откровенная глупость.

Об этом на канале «Изолента live» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оружию неядерного сдерживания. Какое стратегическое оружие неядерного сдерживания есть в распоряжении того же НАТО? [Какие-нибудь «Томагавки»?] «Томагавки», в принципе, можно, но индейцы в резервациях сказали «идите в ж.., туристам нечего продавать». А какие носители? У них те же носители для ОТРК, они есть. Собственно говоря, наши их выносят, уже много на металлолом покрошили. Стратегические американские подлодки в Чёрное море зайдут? Или бомбардировщики B-52 или B-1B разместят на украинских аэродромах?

У них сейчас стратегическое оружие сдерживания отсутствует даже в Европе эффективное. Американцы пытаются что-то свинтить, но какие это носители? Воздушная да подводная. Сделают сказку былью «Подводная лодка в степях Украины»? Там и продолжение есть «погибла в неравном воздушном бою», – сказал Трухан.