Полковник ВДВ опасается украинского десанта в Донбассе

24.11.2021  11:24 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Если Украина получит от США вертолеты, то будет способна высадить тактический воздушный десант в глубине обороны ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Если Украина получит от США вертолеты, то будет способна высадить тактический воздушный десант в...

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Напомним, что недавно CNN сообщило, что США планируют передать Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17, которые были закуплены у РФ для афганской армии и часть которых ныне перебазирована в Таджикистан и Узбекистан после победы талибов и вывода американских войск.

«Только в Узбекистане может быть не менее 20 единиц Ми-17. Если Пентагон передаст их Киеву, это составит почти половину военно-транспортных вертолетов украинской армии. Такое усиление позволит Киеву при определенной подготовке проводить масштабные воздушно-десантные операции в Донбассе и, возможно, в Крыму», – пишет газета.

На опасность такого сценария соглашаются эксперты.

«При участи 20–30 вертолетов украинская армия будет способна высадить тактический воздушный десант в глубине обороны потенциального противника. Это очень опасный и действенный маневр. И не исключено, что именно при участии советников США сценарии уже прорабатываются в украинских штабах», – сказал полковник запаса Сергей Плющев, который долгое время служил в ВДВ СССР и сейчас живет в Донбассе.

Он обратил внимание, что подобные маневры уже не раз проводили десантно-штурмовые войска ВСУ.

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать сообщения на тему вертолетных поставок.

«Хотя активность Пентагона по возвращению партии вертолетов Ми-17 из Центральной Азии в США заметна. С учетом того, что на недавней встрече со своим украинским коллегой глава Пентагона Ллойд Остин пообещал всяческую поддержку в противостоянии с Россией, возможная помощь вертолетами, сделанными в России, будет не только значимой, но и глубоко символичной», – полагает «НГ».

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