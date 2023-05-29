Полковник военной разведки: «Вагнер» могут бросить на освобождение Одессы или Киева

Олег Кравцов.  
29.05.2023 15:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 233
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на начавшийся вывод из Артемовска, ЧВК «Вагнер» продолжает быть российским оперативно-стратегическим резервом,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Герой Российской Федерации Рустем Клупов.

Несмотря на начавшийся вывод из Артемовска, ЧВК «Вагнер» продолжает быть российским оперативно-стратегическим резервом, Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он считает, что «вагнеровцы» в случае обострения ситуации могут вернуться в Сирию и высвободить российский вооруженный контингент, чтобы создать дополнительный оперативный резерв. Кроме того, говорит, что они должны продолжать находиться в Африке.

«С другой стороны, «Вагнер» не перестает быть нашим оперативно-стратегическим резервом, который всегда оперативно можно выдернуть из любой точки мира, да хоть с Марса, и они будут сражаться. Если ЧВК примет дальнейшее участие в СВО, то это, наверняка, будет опять самая «горячая» точка.

Я не исключаю, что ЧВК «Вагнер» сейчас дадут возможность отдохнуть и никакой Африки не будет, а их бросят на освобождение Одессы или Николаева. Или на Киев. Не исключено. Дело в том, что репутация у них уже такая, что от одного названия украинскую армию начинает трясти – от бессильной злобы и от страха одновременно», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Он считает, что штурмовики полностью справились с задачей в Артемовске и сделали даже больше.

«Тут дело даже не в успешном взятии города, потому что он не имеет большого стратегического значения. Да, там есть пересечение путей, выход к Краматорской агломерации, были и идеологические цели, но это не основное.

Самое главное, как сказал руководитель ЧВК, это то, что они перелопатили лучшие подразделения «укроверхмата», да так, что они уже не вернутся в своем боевом составе, в том числе часть тех резервов, которые готовились Западом для украинского контрнаступления», – резюмировал Клупов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть