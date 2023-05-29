Полковник военной разведки: «Вагнер» могут бросить на освобождение Одессы или Киева

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Несмотря на начавшийся вывод из Артемовска, ЧВК «Вагнер» продолжает быть российским оперативно-стратегическим резервом,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Герой Российской Федерации Рустем Клупов.

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Он считает, что «вагнеровцы» в случае обострения ситуации могут вернуться в Сирию и высвободить российский вооруженный контингент, чтобы создать дополнительный оперативный резерв. Кроме того, говорит, что они должны продолжать находиться в Африке.

«С другой стороны, «Вагнер» не перестает быть нашим оперативно-стратегическим резервом, который всегда оперативно можно выдернуть из любой точки мира, да хоть с Марса, и они будут сражаться. Если ЧВК примет дальнейшее участие в СВО, то это, наверняка, будет опять самая «горячая» точка. Я не исключаю, что ЧВК «Вагнер» сейчас дадут возможность отдохнуть и никакой Африки не будет, а их бросят на освобождение Одессы или Николаева. Или на Киев. Не исключено. Дело в том, что репутация у них уже такая, что от одного названия украинскую армию начинает трясти – от бессильной злобы и от страха одновременно», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Он считает, что штурмовики полностью справились с задачей в Артемовске и сделали даже больше.

«Тут дело даже не в успешном взятии города, потому что он не имеет большого стратегического значения. Да, там есть пересечение путей, выход к Краматорской агломерации, были и идеологические цели, но это не основное. Самое главное, как сказал руководитель ЧВК, это то, что они перелопатили лучшие подразделения «укроверхмата», да так, что они уже не вернутся в своем боевом составе, в том числе часть тех резервов, которые готовились Западом для украинского контрнаступления», – резюмировал Клупов.