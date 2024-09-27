Полковник ВСУ: Бегом из Угледара! Подкрепление разбомбят на подходах

У гарнизона ВСУ в Угледаре осталась одна грунтовая дорога снабжения, русские уже уничтожают пути отхода и фортификации, находясь «на более выгодных позициях».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юго-восточная часть уже под контролем вражеской армии, юг населённого пункта – это серая зона, где всё чаще фиксируется военное присутствие русских. Но ключевая проблема – клещи российского полуокружения, которые всё сильнее сжимаются, перекрывая ключевые логистические маршруты обеспечения. Ещё вчера мы говорили, что есть две грунтовые дороги, которые мы можем использовать, сегодня с утра речь уже идёт об одной. Представьте себе, во что она превратится, если начнутся ливни – в сплошное болото.

Мы физически не можем найти достаточно сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре, поэтому я склоняюсь к позиции, что в ближайшее время контроль над ним мы потеряем.

Куда дальше? Вопрос очень важный, так как с учётом того, что сейчас в районе Богоявленки постоянно прилетают КАБы, враг понимает, что именно туда будут отходить наши защитники. Что с того выйдет, и что к тому моменту, когда произойдёт отведение наших сил и средств, останется от наших полевых фортификаций, прогнозировать тяжело», – паникует Селезнёв.