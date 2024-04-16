Полковник ВСУ: «Через полгода Россия создаст группировку для наступления на Харьков»

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Россия сейчас не располагает достаточными ресурсами для наступления на севере Украины, при этом, такая группировка может быть создана уже через полгода.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сейчас не располагает достаточными ресурсами для наступления на севере Украины, при этом, такая...

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«Я думаю, что тех ресурсов, которые сейчас враг разместил на этом участке фронта, слишком мало для реализации миссии – будь то оккупации Сум, Харькова или Чернигова, но они создают определенное напряжение. Создание группировки войск российской армии «Север» говорит о том, что войска Ленинградского военного округа, который недавно был создан путем разделения Западного военного округа на две составляющих – Ленинградский и Московский округи, именно Ленинградский округ будет заниматься этим участком фронта», – сказал полковник.

«Сейчас проводятся определенные организационные мероприятия, формируется такой себе «скелет» будущей группировки под совместным руководством, совместной логистикой. Работают россияне на перспективу. Если сейчас мы не ожидаем атаки с севера нашей страны, то, скорее всего, враг будет проводить ряд мероприятий по созданию соответствующей ударной группировки. Сколько времени для этого нужно? Я не думаю, что речь идет о месяце или двух. Я думаю, что речь идет о намного большем промежутке времени, может быть, до полугода враг будет формировать такую ударную группировку», – заявил Селезнев.

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