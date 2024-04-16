Полковник ВСУ: «Через полгода Россия создаст группировку для наступления на Харьков»

Россия сейчас не располагает достаточными ресурсами для наступления на севере Украины, при этом, такая группировка может быть создана уже через полгода.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что тех ресурсов, которые сейчас враг разместил на этом участке фронта, слишком мало для реализации миссии – будь то оккупации Сум, Харькова или Чернигова, но они создают определенное напряжение. Создание группировки войск российской армии «Север» говорит о том, что войска Ленинградского военного округа, который недавно был создан путем разделения Западного военного округа на две составляющих – Ленинградский и Московский округи, именно Ленинградский округ будет заниматься этим участком фронта», – сказал полковник.

«Сейчас проводятся определенные организационные мероприятия, формируется такой себе «скелет» будущей группировки под совместным руководством, совместной логистикой. Работают россияне на перспективу. Если сейчас мы не ожидаем атаки с севера нашей страны, то, скорее всего, враг будет проводить ряд мероприятий по созданию соответствующей ударной группировки. Сколько времени для этого нужно? Я не думаю, что речь идет о месяце или двух. Я думаю, что речь идет о намного большем промежутке времени, может быть, до полугода враг будет формировать такую ударную группировку», – заявил Селезнев.