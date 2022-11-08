Полковник ВСУ: Ключевой город для наступления – Мелитополь

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Новости Украины

Наиболее эффективным для ВСУ развитием наступления было бы совсем не Херсонское направление, а Мелитополь, в случае прорыва к которому в оперативном окружении окажутся Новая Каховка вместе с Энергодаром.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, наиболее ключевой город – это Мелитополь. Потому что это транспортная развязка и опорный пункт всей обороны, которая построена что на Правом берегу, что на Левом берегу. Если Мелитополь падет, то Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена или уйти оттуда, или погибнуть в окружении под огнем наших вооруженных сил», – рассуждал он.

«Каховка хоть и имеет значение как коммуникация на Правом и Левом берегу Днепра, но, все-таки, ключом для этой всей агломерации от перешейка до Запорожья, включая правый берег Днепра, по моему мнению – это Мелитополь», – трепался украинский военный эксперт.