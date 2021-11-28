Полковник ВСУ: мы легко разгоним трусливую российскую армию

28.11.2021  17:36 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Российская армия якобы является самым трусливым войском, которое бросит оружие и побежит при первых признаках сопротивления.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил экс-руководитель разведки 92 ОМБр, полковник запаса ВСУ Пётр Недзельский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия якобы является самым трусливым войском, которое бросит оружие и побежит при первых...

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«Давайте вспомним историю – во время Второй Мировой войны на стороне гитлеровской германии воевало 29 иностранных дивизий – голландские, французские, польские, татарские, прибалтийские.

Украинская только одна дивизия «Галичина», 13 тысяч их сдалось, был суд, и их всех оправдали. Они все живут в Британии. А вот российских дивизий, которые воевали на стороне Гитлера, было аж 14 – больше миллиона россиян воевало на стороне Гитлера.

То есть, это мы с вами можем сказать – россияне, да вы же самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались», – сказал Недзельский.

Он уверяет, что, как только российская армия получит «ответ» от ВСУ, то сразу побежит.

«И этот этнопсихологический признак всплывёт, если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня.

Российская империя – это деградировавшая нация людей, и потому солдаты там гнилые. Тем более, если вести захватническую войну. Мы-то защищаем свой дом, своих детей, своих предков. А они захватчики», – резюмировал полковник запаса.

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