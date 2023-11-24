Полковник ВСУ: Мы упустили подходящий момент для отступления из Авдеевки

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Украинские вооруженные формирования из-за ухудшения погодных условий уже не могут совершить маневр по выходу из Авдеевки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан.

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Ведущий поинтересовался, если Генштаб ВС примет решение об отводе войск из Авдеевки, помешает ли этому начавшаяся распутица.

«По грязи двигаться назад еще хуже. Отход – это очень сложный маневр. Иногда легче намного спланировать наступательную операцию, чем отход. Уже видно, что решение об отходе из Авдеевки наше командование принимать не будет. Уже поздно, это можно было делать месяц назад», – сказал полковник.

По его словам, сейчас намного выгоднее для ВСУ удерживать свои позиции, а не отступать.

«Дальнейшее ухудшение погодных условий хуже делает россиянам. То есть у них уменьшается возможность наступательных действий, а у нас она сохраняется на том же уровне, но ухудшится возможность отхода как таковая. Поэтому, исходя из временных рамок, уже понятно, что однозначно мы будет удерживать авдеевкий гарнизон», – резюмировал Свитан.