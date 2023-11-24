Полковник ВСУ: Мы упустили подходящий момент для отступления из Авдеевки

Игорь Шкапа.  
24.11.2023 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 723
 
Война, Дзен, Донбасс


Украинские вооруженные формирования из-за ухудшения погодных условий уже не могут совершить маневр по выходу из Авдеевки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан.

Украинские вооруженные формирования из-за ухудшения погодных условий уже не могут совершить маневр по выходу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ведущий поинтересовался, если Генштаб ВС примет решение об отводе войск из Авдеевки, помешает ли этому начавшаяся распутица.

«По грязи двигаться назад еще хуже. Отход – это очень сложный маневр. Иногда легче намного спланировать наступательную операцию, чем отход. Уже видно, что решение об отходе из Авдеевки наше командование принимать не будет. Уже поздно, это можно было делать месяц назад», – сказал полковник.

По его словам, сейчас намного выгоднее для ВСУ удерживать свои позиции, а не отступать.

«Дальнейшее ухудшение погодных условий хуже делает россиянам. То есть у них уменьшается возможность наступательных действий, а у нас она сохраняется на том же уровне, но ухудшится возможность отхода как таковая. Поэтому, исходя из временных рамок, уже понятно, что однозначно мы будет удерживать авдеевкий гарнизон», – резюмировал Свитан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть