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20.09.2021 14:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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Полковник ВСУ: «Наши военные продолжают слушать российскую попсу»

Новости УкраиныСпустя годы усиленной украинизации вытеснить любовь к российской поп-музыке не удалось даже среди украинских...

Спустя годы усиленной украинизации вытеснить любовь к российской поп-музыке не удалось даже среди украинских военнослужащих.

Об этом в эфире 5 канала заявил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Штефан похвастался, что это не мешает украинским военным воевать против республик Донбасса.

«У нас есть люди в ВСУ, которые и служат в вооруженных силах Украины (это ни для кого не секрет), которые слушают российскую попсу, но они воюют за Украину, и, к сожалению, гибнут за Украину. Верно это или неверно? Ну, снова-таки, столько лет проводилась русификация, и за один-два года мы это не исправим. Мы не исправим ситуацию с певцами. Когда вышел закон, я по радио услышал, сколько у нас есть украинских, хороших исполнителей, о которых мы не слышали», – заявил Штефан.

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