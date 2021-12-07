Полковник ВСУ: «Пока не определимся, с кем воюем в Донбассе – эта песня бесконечна»

07.12.2021  20:47 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если в Донбассе Киев не может определиться, идёт война с Россией или нет, то с Крымом нет единой позиции по статусу полуострова, что в корне рубит все инициативы по «возвращению» этих территорий в состав Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в Донбассе Киев не может определиться, идёт война с Россией или нет, то...

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«Донбасс – это кровоточащая рана Украины, которая, к сожалению, из-за нашей же слабой позиции на международной арене или её практически полном отсутствии на сегодняшний день. Мы не можем признать Россию стороной конфликта, по каким-то причинам необъяснимым и непонятным, и таким образом начать процесс его урегулирования.

Пока нет второй стороны – эта песня бесконечная. Мы будем ходить по кругу, как в цирке лошадь, и никогда из этого круга мы не выйдем. Потому что на сегодняшний день получается, что мы сторона конфликта, а с кем мы воюем – непонятно, и нельзя закончить войну, которой нет. Это – главная причина проблемы Донбасса», – заявил эксперт.

При этом он добавил, что Крым необходимо рассматривать в контексте с Донбассом.

«Это наша территория, что в Крыму, что в ОРДЛО, и рассматривать эти вопросы надо одинаково. Просто в ОРДЛО мы не хотим или не можем определиться с противоборствующей стороной, а в Крыму этот вопрос понятен.

Но в Крыму мы не можем определиться со статусом полуострова на сегодняшний день, что тоже создает нам главное препятствие в решении вопроса возвращения Крыма в состав Украины», – резюмировал Жданов.

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