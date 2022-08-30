Полковник: ВСУ понесли крупнейшие за последние месяцы потери

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Новости Украины

В результате вчерашней попытки наступать на херсонском направлении ВСУ за короткое время понесли такие потери, которых не было в предыдущие несколько месяцев.

Об этом в эфире видеоблога партии СР заявил боевой офицер, полковник Геннадий Алёхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алехина, в конечном итоге широко разрекламированное наступление оказалось пшиком.

«Вооруженные силы Украины попытались вести контрнаступательные действия, не путать с контрнаступлением, на некоторых участках фронта. Они попытались действовать на трех направлениях, но получили, можно сказать, должный отпор. По линии Андреевка и Сухой Ставок – это такие населенные пункты, которые находятся на территории Херсонской и Николаевской областей. Основной замысел был – окружить или выбить нашу группировку, расположенную на правом берегу Днепра. На некоторых участках, это херсонские степи, они пошли вперед и получили плотный огонь со стороны артиллерии, в первую очередь, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Очень точно, плотно и эффективно отработали САУ «Нона», модернизированная установка, которая успешно применяется сейчас на Украине, в результате чего украинские вооруженные силы всего за сутки понесли такие потери, которые они не несли на протяжении двух-трех месяцев операции… Можно сказать, попытки прорыва на некоторых участках не увенчались успехом. Но пропагандистская информационная шумиха, начиная с каких-то роликов якобы солдат российской армии, обмазанных кетчупами, кричал: «Линия обороны прорвана», такой ком нарастал-нарастал, но получилось очередным пшиком», – заявил Алехин

Отметим, что на сегодняшнем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в результате наступления ВСУ потеряли более тысячи боевиков и десятки единиц техники.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – сказал Конашенков.