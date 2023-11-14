Полковник ВСУ призвал к вооружённому восстанию против Зе-власти

Вадим Москаленко.  
14.11.2023 20:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Уничтожающие украинского государство воры и беспредельщики должны понимать, что терпение вооружённого за полтора года войны народа не безгранично.

Об этом в интервью украинскому блогеру Владимиру Паньчаку заявил полковник ВСУ Виталий Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтожающие украинского государство воры и беспредельщики должны понимать, что терпение вооружённого за полтора года...

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«За пенсии, эта мразь Тищенко, дебил неадекватный, когда он предложил урезать пенсии на семьдесят процентов – урежь себе, ты, неадекватный. Когда мама мне говорит, что надо думать о пенсии, о старости – я понимаю, что не факт, что до этой пенсии доживу.

Придут ребята, и вся эта мерзота просто будет бита. Эта быдлота понимает только язык силы», – сказал Пономаренко.

Он призвал украинское население к открытому сопротивлению киевским беспредельщикам.

«Уважаемые мои соотечественники, обращаюсь к вам – не молчите. Уже многие – и в Житомире, и в Киеве люди выходят. Не молчите, выходите, показывайте, что вы – хозяева. Не позволяйте делать нас рабами.

Я хочу сказать ментам продажным, ТЦКшникам – вы себе даже не представляете, сколько оружия гуляет по стране, и сколько пацаны сделали схронов. Поверьте, рано или поздно это кончится, и вы будете конкретно от**зжены. Это всё будет, вспомните потом мои слова», – добавил полковник.

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