Полковник ВСУ пугает галичан: «Русские с трёхлинейками готовят штурм Запорожья в самую грязь и слякоть»

Методика продвижения российской армии позволяет проводить наступательные действия даже в дождь и распутицу.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление спикера оперативного командования «Юг» ВСУ о том, что русские готовятся к штурму Запорожской области, несмотря на сезон дождей.

«Российская армия в этом смысле очень труднопредсказуемая. И судя по комплектованию, какое есть на сегодняшний день, они не рассчитывают на то, что им нужно будет гнать в наступление танки и БМП. Они рассчитывают максимум на багги и мотоциклы, а в основном это будут пешие штурмы, может, при поддержке отдельных единиц тяжёлой бронетехники.

Поэтому для них особой разницы нет, что в пешем порядке наступать, что в бронированном. Они даже броню используют сегодня в качестве транспорта, чтобы доехать до рубежа спешивания, а потом разворачиваться в боевой порядок и в основном в пешем порядке атаковать наши позиции. Поэтому их особо не пугает ни дождь, ни слякоть, ни распутица»,– сказал Жданов.