Полковник ВСУ рассказал, выйдет ли российская армия на украинско-польскую границу

01.09.2021 10:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российско-белорусские учения «Запад 2021» несут большую опасность для стран Балтии и Польши, чем для Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае если всё-таки упадёт планка и президент России примет решение на какие-то наступательные или агрессивные действия в отношении Украины, то поверьте: военно-техническая помощь НАТО здесь будет быстрее, чем российские танки доедут до нашей границы. Они нас будут полностью поддерживать, но ещё раз говорю, никто не будет за нас воевать. Поэтому мы главная сила, которая будет противостоять РФ», – заявил Жданов.

«Кстати, «Запад-2021», эти белорусско-российские учения – они даже больше направлены на страны-члены НАТО, на демонстрацию того, что этот белорусский балкон, что Россия способна одним рывком [преодолеть] – Варшава-Берлин. Ну, скажем не столько Берлин, сколько просто Варшава, потому что Восточная Европа всё-таки остаётся в интересах РФ. Если Путин подразумевает восстановление СССР, то восстановление восточных стран Варшавского договора, оно как бы может быть подтянуто в этой идее как следующий этап», – добавил украинский эксперт.

По его словам, Россия куда большая угроза для стран Балтии и Польши, чем для Украины, однако так как это страны-члены НАТО, то в первую очередь угроза распространяется непосредственно на Североатлантический альянс.

«А вот Украина для НАТО – это козырь в рукаве. Они будут говорить президенту России – вы не можете перейти, дойти до Киева или как они говорили, до Львова за две недели, так вот вы сначала дойдите туда, а потом будем разговаривать, когда, допустим, российские войска выйдут на украино-польскую границу. Вот это вот, кстати, поэтому Россия так агрессивно настроена на нас.

Единственное, пока что там, где официально находится Россия – на территории Белоруссии, на своей территории, в оккупированном Крыму. Там они стоят под триколором, и они политически не могут пересечь границу и начать какую-то агрессивную деятельность, а на Донбассе мы разрешаем это им делать тем, что официально не признаём официально российское присутствие на нашей земле», – объяснил Жданов.