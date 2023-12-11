Полковник ВСУ: Скоро украинским военным скажут «Мы вас туда не посылали»

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 12:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1047
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Уже сейчас многие чураются украинских военных и переходят на другую сторону улицы, когда встречают их на своем пути.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

Уже сейчас многие чураются украинских военных и переходят на другую сторону улицы, когда встречают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мне месяц назад журналист, профессиональный, парламентский журналист сказала, что «Я, когда иду по улице, вижу военного, перехожу на другую сторону». А для меня, как для кадрового военного, это страшная обида. Почему? Человек – военнослужащий, он защитник, а переходит на другую сторону», – скзаал полковник.

«Вы понимаете, это приведет к еще одной страшной вещи – война-то когда-то закончится, и когда-то люди, которые сейчас защищают нашу родину от внешней агрессии, кто-то им скажет: «Мы туда вас не посылали». Это – самое страшное, что будет. Вот при тупости власть предержащих, которые не понимают, что делают, которые сценарии пишут, это приведет», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть