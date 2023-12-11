Полковник ВСУ: Скоро украинским военным скажут «Мы вас туда не посылали»

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Уже сейчас многие чураются украинских военных и переходят на другую сторону улицы, когда встречают их на своем пути.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

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«Мне месяц назад журналист, профессиональный, парламентский журналист сказала, что «Я, когда иду по улице, вижу военного, перехожу на другую сторону». А для меня, как для кадрового военного, это страшная обида. Почему? Человек – военнослужащий, он защитник, а переходит на другую сторону», – скзаал полковник.

«Вы понимаете, это приведет к еще одной страшной вещи – война-то когда-то закончится, и когда-то люди, которые сейчас защищают нашу родину от внешней агрессии, кто-то им скажет: «Мы туда вас не посылали». Это – самое страшное, что будет. Вот при тупости власть предержащих, которые не понимают, что делают, которые сценарии пишут, это приведет», – заявил Стариков.