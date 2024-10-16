Без снижения призывного возраста до 20-21 года Украине войну не выиграть.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18-19 слишком мало, чтобы забирать на войну, я думаю, 20-21. 21 год – в этот год в большинстве стран наступает совершеннолетие человека, который может самостоятельно принимать решения, а может даже уже имеет какой-то опыт самостоятельной жизни.

Поэтому, думаю, что без снижения до 20-21 года мы эту войну не выиграем, судя по тому, как нам поставляют технику и вооружение, война будет затяжной. Меньше, думаю, нет смысла снижать. 20-21 год – скорее всего, нам придётся это сделать. Или будем петь «Союз нерушимый» гимн, или нам придётся проводить мобилизацию более раннего возраста», – рассуждала вырусь.