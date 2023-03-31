ВСУ выбивают из центра Артемовска, но полковник ВСУ верит в контрнаступление

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки российских подразделений окружить Артемовск не увенчались успехом, но бои идут в центре города.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже американской газеты «Нью-Йорк таймс».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Противник исчерпал все свои резервы», — заявил американским журналистам командир сведенной группы ВСУ «Адам» полковник Евгений Межевикин.

Он утверждает, что сейчас угроза окружения Аремовска снята.

«Плотность обстрелов снизилась в несколько раз. Раньше они могли атаковать во всех направлениях одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, но постепенно это затихает», – говорит полковник.

Собеседник издания надеется на формируемые новые бригады ВСУ.

«Мы еще немного задержим врага здесь, и пусть они отбрасывают его назад», — добавил Межевикин.

Впрочем, он признает, что русские продолжают наступать в центре города.

«Рассказы украинских солдат, сражавшихся внутри города, показали, что российские войска сосредоточили свои усилия на продвижении через центр города, используя тяжелую артиллерию и воздушные бомбардировки, уничтожая сопротивление блок за блоком. Некоторые украинские подразделения понесли тяжелые потери, и их пришлось вывести из строя или усилить другими подразделениями», – отмечается в публикации.

«Этот бой — своего рода стрельбище с параллельным артиллерийским ливнем на нас. Они разбирают город. Кажется, сегодня была новая волна штурмов на них со всех сторон с севера, с юга, короче, пока все наши позиции держатся, здесь стало крайне тяжело», – приводит издания слова одного из ВСУшников.

А командир штурмовой роты неонацист Сергей Филимонов, подчеркивает издание, «рассказал о тяжелых боях и поставил под сомнение ценность обороны Бахмута ценой своих лучших сил специальных операций».

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» подтверждает продвижение российских сил в центре Артемовске.

«На севере Бахмута штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются в районе Селище. Бои также идут на подступах к улице Леваневского и прилегающих домах к промзоне АЗОМа. В центре города российские войска после взятия под контроль района центрального рынка перешли к штурму позиций ВСУ в районе улицы Нижней: тяжелые бои идут за контроль над зданием Бахмутской городской администрации. На юге полностью освобождены районы Собачевка и Буденовка. «Вагнеровцы» завязали бой с украинскими формированиями севернее улиц Широкая и Мариупольская, расширив зону контроля. В районе Красного, Хромово и Орехово-Василевки линия фронта не претерпела значительных изменений: продолжаются бои за контроль над ключевыми позициями противника и за трассу на Константиновку», – информирует «Рыбарь».

На упорность боев и наступлении русских с трех сторон указывает и украинский военный паблик Deep state.

«Основные усилия врага направлены на центр, юг и север Бахмута. С юга враг пытается пробиться по улице Центральной. С севера атакует район аллеи роз, а в центре пытается продвинуться по улице Першина и в сторону РГА», – пишет паблик.