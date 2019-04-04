Полковник ВСУ жалуется, что генерал СБУ украл у него голоса

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер «Гражданской позиции», экс-министр обороны и полковник ВСУ Анатолий Гриценко заявил, что экс-глава СБУ генерал Игорь Смешко отобрал у него значительную часть голосов на выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью киевскому изданию «Украинская правда».

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«Я не скажу о нем ничего плохого. У меня только один вопрос — я постоянно видел его на каналах Порошенко-Медведчука — „112 Украина“ и NewsOne, которые для меня почему-то были закрыты. Вот для меня это вопрос пока без ответа. Больше о Смешко ничего не скажу», — заявил Гриценко.

В то же время он согласился с тем, что Смешко отобрал у него большую часть голосов.

«А относительно нашего результата, то вы же видели — значительная часть голосов, которую мог бы набрать я, отошла Игорю Смешко. Ну, что я могу сказать? Мы приложили максимальные объединительные усилия, и вы видели их результат», — сказал Гриценко .

Он отметил, что они со Смешко знакомы с 1993 года. Тогда Гриценко учился в США в академии Вест-Пойнт как офицер, а Смешко был военным атташе Украины. Обеих политиков на Украине считают тесно связанными со спецслужбами США.

Напомним, что Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, уже заявил, что не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.

Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов. Игорь Смешко 6,04% голосов.