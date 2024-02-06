Полковник ВСУ жалуется на увеличение присутствия русских на поле боя

Для продолжения войны украинской армии нужны не евро или доллары, а снаряды, вооружение и техника.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Декларация [стран-членов ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро] – это вещь обнадёживающая и вдохновляющая. Но ключевой элемент, который определяет возможности украинской армии – это наличие боеприпасов на поле боя.

И если сейчас соотношение один украинский снаряд к пяти российским, то никакого паритета на поле боя быть не может. А значит, несмотря на обнадёживающие заявления, мы не можем утверждать, что имеем достаточное количество ресурсов, чтобы быть уверенными в своих боевых возможностях», – сказал Селезнев.