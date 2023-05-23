Полковник: Я не знаю, что ответить на вопрос о том, почему не бомбим мосты

На втором году Специальной военной операции российскому руководству пора дать чёткие ответы на множество острых вопросов, возникших в ходе СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступление Сталина 3 июля 1941 года – на все вопросы чётко даны ответы. Я просто поражён, настолько он точно, простым языком, без пафоса, без сильно умных слов – на все вопросы, которые могли бы волновать народ, давал ответ. На все вопросы: почему Гитлер напал, почему он подписал пакт, кто за что воюет, почему у них успехи, какая страна Германия. А у нас идёт уже второй год, и до сих пор спрашивают – а какие цели нашей Специальной военной операции, что считать победой, когда мы будем считать, что мы победили, а кто там на Украине? До сих пор не могут чётко и простым языком дать на все вопросы чёткие ответы», – сказал Степанян.

С ним согласился военный обозреватель Виктор Баранец, подчеркнувший, что без нормального диалога власти с народом российское информационное пространство погрязнет во вранье и склоках.

«Сегодня для меня, как военного журналиста, самое тяжёлое – отвечать на вопросы, которые мне задают уже чуть ли не год. Требуют ответов на вопросы: почему мы до сих пор не разбомбили мосты? Почему туннели не бьём? Тот же Бескидский туннель – в Польшу на ремонт катит техника, а оттуда идёт отремонтированная. Всё это на глазах наших спутников. Вас любая бабушка в подъезде спрашивает, если вы военный человек: «Сегодня опять американцы, немцы, французы, радостно сообщают, что новые колонны западной военной техники ползут на Украину. Тот же «Пэтриот» прикатил туда – а почему его не били, как его завозили? Просверлили со стороны Америки тоннель?». На эти вопросы тоже нужно отвечать. Пока власть не научится разговаривать со своим народом по поводу реального положения дел, мы с вами будем по-прежнему слышать каких-то людей, далёких от штабов, от власти, и будем путаться в склоках, слухах, домыслах», – возмутился обозреватель.