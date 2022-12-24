Полковник запаса: «Обещанный Зеленскому «Пэтриот» – экспериментальная модель»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США собираются заменить свою ПВО на модернизированные образцы комплекса «Пэтриот», который в экземпляре одной батареи отправляется на Украину для испытаний в реальных боевых условиях.

Об этом в эфире «Соловьёв Livе» заявил бывший сенатор, полковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Пэтриот», который они поставят, глубоко модернизированный, и они его поставляют лишь одну батарею только для того, чтобы провести войсковые реальные боевые испытания. Это ещё связано с тем, что не исключаю, что возможны какие-то новые разработки, которые они делают. А американцы испытывают всё, начиная от искусственного интеллекта и огромной космической группировки, завязанной в автоматическую систему управления разведки и ударных комплексов, наземных штабов с центром принятия единого решения по работе на поле боя и поражению целей. Конечно, они привозят и испытывают новое оружие, которого идёт серьёзная разработка, в таких небольших количествах со своими специалистами, научными разработчиками, специалистами по эксплуатации оружия», – сказал Клинцевич.

«Поэтому «Пэтриот» глубоко модернизированный будет испытан, он для них нужен, так как его в достаточном количестве они произвели, для того, чтобы заменить нынешние средства ПВО старого, в том числе советского образца у членов НАТО – бывших стран Варшавского договора, передать другим. Всё это за денежки. Ну а себе они будут ставить те, которых сейчас заканчиваются испытания, разработки, и они обязательно появятся», – добавил бывший сенатор.