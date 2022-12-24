Полковник запаса: «Обещанный Зеленскому «Пэтриот» – экспериментальная модель»

24.12.2022  12:08 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 56
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США собираются заменить свою ПВО на модернизированные образцы комплекса «Пэтриот», который в экземпляре одной батареи отправляется на Украину для испытаний в реальных боевых условиях.

Об этом в эфире «Соловьёв Livе» заявил бывший сенатор, полковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США собираются заменить свою ПВО на модернизированные образцы комплекса «Пэтриот», который в экземпляре одной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Пэтриот», который они поставят, глубоко модернизированный, и они его поставляют лишь одну батарею только для того, чтобы провести войсковые реальные боевые испытания. Это ещё связано с тем, что не исключаю, что возможны какие-то новые разработки, которые они делают.

А американцы испытывают всё, начиная от искусственного интеллекта и огромной космической группировки, завязанной в автоматическую систему управления разведки и ударных комплексов, наземных штабов с центром принятия единого решения по работе на поле боя и поражению целей.

Конечно, они привозят и испытывают новое оружие, которого идёт серьёзная разработка, в таких небольших количествах со своими специалистами, научными разработчиками, специалистами по эксплуатации оружия», – сказал Клинцевич.

«Поэтому «Пэтриот» глубоко модернизированный будет испытан, он для них нужен, так как его в достаточном количестве они произвели, для того, чтобы заменить нынешние средства ПВО старого, в том числе советского образца у членов НАТО – бывших стран Варшавского договора, передать другим. Всё это за денежки. Ну а себе они будут ставить те, которых сейчас заканчиваются испытания, разработки, и они обязательно появятся», – добавил бывший сенатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть