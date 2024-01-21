Полковник запаса ВСУ: США нас имеют – в ответ мы поступаем «по-хохляцки»

Украинскому руководству при общении с американскими хозяевами нужно раболепно улыбаться, жать руки, просить деньги и обещать, а потом делать всё по-своему – в общем, поступать «по-хохляцки».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил полковник ВСУ запаса, военный лётчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая озвучила инсайд из западных СМИ, что прибывший на форум в Давос советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан передал Зеленскому послание от Байдена, согласно которому Украина должна переходить к оборонным действиям.

«Как старая военная пословица, я её чуть смягчу – «нас насилуют, а мы крепчаем», примерно с этой парадигмой к нам приехал Салливан и сказал, вот вы возьмите её себе и покрепчайте целый год, пока мы тут переизберёмся. Сначала Путина переизберём, а потом сами там у себя переизберёмся на конец этого года, а потом посмотрим, что с вашим крепчанием делать. Крепчать-то мы будем, только когда нас насилуют, нам это не нравится. Почему-то, не знаю, почему, но не нравится. И этот первый посыл Салливана, он неприемлем, это точно. Потому мы будем из своей парадигмы. Мы будем крепчать однозначно, но только мы сами тоже будем выполнять боевые задачи на линии фронта, причём, исходя из тех сил и средств, которые у нас будут», – возмущался Свитан.

По его словам, украинцам поможет их врождённая «хитросделанность».

«Салливана, мы, конечно, послушаем, покиваем головой, попросим, дайте нам 61 миллиард, и Богом клянёмся, только на оборону! Будем крепчать и так далее, и тому подобное. А в это время по-украински, по-нашему, по-хохляцки выполнять наши задачи. Я думаю, мы же хитросделанные по жизни, так этот вопрос решим. Будем ждать помощи американцев, а делать своё дело. Нам своё «робыть», – разглагольствовал Свитан.