Полку иностранных агентов прибыло. Шендерович жалуется на «изменение пейзажа»

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иностранных агентов 8 физических лиц. Наиболее известны среди них писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман и участницы хулиганской арт-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

Список опубликован на сайте министерства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — говорится в сообщении.

За одного из новоиспеченных иноагентов поспешил вступиться главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Виктор Анатольевич Шендерович является постоянным гостем программы «Особое мнение» уже более 13 лет вне зависимости от его национальности, гражданства, роста, веса, цвета глаз и, теперь особого статуса, определенного РФ, в виде иноагента. Он и останется постоянным гостем Эха до тех пор, пока сам этого хочет», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Шендерович тут же появился в эфире «Эха Москвы» и заявил, что его вынуждают уехать из страны, хотя статус иноагента предусматривает всего лишь соответствующую маркировку материалов в СМИ и соцсетях.

«Понятно, что это некоторый финальный аккорд. Они выдавливают из страны, они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это совершенно поганейшая симптоматика, впрочем, ничего нового. Я собираюсь подумать, это очень сильное изменение пейзажа по совокупности», – сказал Шендерович.

Проживающий в Черногории Марат Гельман в том же эфире признался, что очень удивлен решением Минюста.

«Это, конечно, странно. Я не СМИ, я не журналист, нигде кроме собственного блога свое мнение не высказываю и даже не являюсь налоговым резидентом российским, поэтому для меня это странно. Я это воспринимаю как некий сигнал. Я долгое время не жил в России, 1,5 года назад я подарил Третьяковке 200 работ и как бы вернулся. Начиная с этого момента стал бывать, делать выставки, высказываться. Видимо, это какой-то сигнал, что „зря ты возвращаешься, мы так рады были, что ты уехал“», – сказал он.

Надежда Толоконникова написала в своем «твиттере», что не планирует маркировать публикации в соцсетях как иностранный агент.

«Маркировать не буду. Пусть жопу себе маркируют», – написала Толоконникова.



Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев удивлен столь бурной реакцией новоиспеченных иноагентов. Иностранцы, с которыми ему довелось сотрудничать в России абсолютно спокойно и добровольно сами обращались в своих странах с просьбой об изменении статуса.

«В этом нет ничего политически мотивированного. В этом нет никакого клейма. Законопослушный человек не видит в этом никакой трагедии. Эти люди, которые сейчас жалуются, понимают, что они иностранные агенты, потому что системно брали деньги из-за рубежа. Но им на это указали, и они обиделись. Просто они себя здесь чувствовали властью и определяли правила игры. Государства для них вообще не существовало», – сказал Евстафьев в эфире радиостанции «Вести ФМ».