Украинская власть наносит своей стране вдесятеро больше ущерба, чем самые массированные удары ВКС РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у страны реально огромные проблемы. И самое главное, что противник может что-то поразить, что-то разрушить, куда-то попасть, людей убить, и так далее… но столько же вреда, сколько наносит непрофессиональная власть, он нанести не может.

90 процентов проблем в стране – это из-за непрофессионализма власти. И при этом они считают себя самыми умными», – сказал Стариков.