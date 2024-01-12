Полковник СБУ признал, что Украина стала лабораторией для экспериментов над людьми

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Украина


Украинская власть наносит своей стране вдесятеро больше ущерба, чем самые массированные удары ВКС РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть наносит своей стране вдесятеро больше ущерба, чем самые массированные удары ВКС РФ....

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«Сейчас у страны реально огромные проблемы. И самое главное, что противник может что-то поразить, что-то разрушить, куда-то попасть, людей убить, и так далее… но столько же вреда, сколько наносит непрофессиональная власть, он нанести не может.

90 процентов проблем в стране – это из-за непрофессионализма власти. И при этом они считают себя самыми умными», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Украина похожа на объект большого и жестокого эксперимента.

«Надо это пережить, и уйти от детского инфантилизма. Потому что мы почему-то думаем… то у нас «новые лица», то ещё что-то, всё на Украине как-то не так. Как лаборатория для каких-то исследований», – добавил эксперт.

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