Полмиллиарда гривен на Антарктиду: как пингвины съели деньги на ВСУ

Украинский национальный антарктический центр (есть в Киеве такая малоприметная на общем фоне контора) внезапно разразился в соцсети гигантским по размеру, как говорят на слэнге журналистов старой школы, текстом-«кирпичом». И все эти «многобукв» были посвящены одному – попыткам оправдаться после постигшей этот центр трагедии – массовый обыватель впервые за несколько десятков лет существования антарктического центра обратил на него внимание (а многие так, вообще, впервые узнали о его существовании).

Так, а в чем трагедия, спросите вы? Дело в том, что первое широкое упоминание УАЦ в прессе было связано отнюдь не с успехами в изучении полярных ледников силами украинских ученых, с регулярностью метронома отправляемых в экспедиции на доставшийся в наследство от британцев инфраструктурный секонд – известный широкой публике под названием украинская антарктическая станция «Академик Вернадский».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

А с «успехами» совсем другого рода и в кавычках – в освоении гигантских и явно неприоритетных по меркам воюющей и едва сводящей в долг концы с концами страны бюджетов.

И это притом, что общественности показали лишь самую верхушку, извините за каламбур, айсберга – в СМИ засветился лишь один-единственный тендер в системе Прозорро. Правда, ценой в полмиллиарда гривен. А сколько таких тендеров прошло мимо внимания любителей побороться за прозрачность госзакупок?

Но – ближе к делу. Если верить данным сервиса госзакупок, украинские полярники достаточно некисло живут. В частности, как уже отмечено выше, на закупки для Антарктического центра потрачено почти полмиллиарда бюджетных гривасиков. Сама по себе эта цифра хоть и большая, но ни о чем.

Вопросы возникли при вчитывании в номенклатуру несомненно крайне нужных для изучения южного полюса товаров. Как то: сотен бутылок красного и белого вина, десятков килограммов черного и молочного шоколада, красной икры и прочего добра – вплоть до резинок для денег. С подробным перечнем можно ознакомиться на скрине ниже.

Узнав об этом, можно, конечно, в привычном постсоветским чиновникам стиле сделать морду кирпичом и ответить: мол, а чотакова. Можно встать в позу патриотического моралиста и начать пересчитывать все эти сотни миллионов в маскировочные сети и дроны для фронта. А можно просто позавидовать учёным, которые вместо отправки на фронт отправились в Антарктиду – лакать вино, заедая его икрой и балакая с пингвинами.

Потому что, как показало вскрытие, то бишь, разразившийся следом за публикацией данных о тендере сетевой скандал, единственный реальный и хоть с какой-то натяжкой приближенный к научному выхлоп от украинских антарктических экспедиций – это фотосессии полярников на фоне ледников и занимательные ролики о жизни тамошних пингвинов. Интересно, конечно, но как-то слишком уж дорого.

И еще один нюанс. Возглавляет этот Антарктический центр с 2018 года некий Евгений Дикий (на фото) – в анамнезе львовский ученый-биолог, затем унтер-офицер батальона «Айдар» во время «АТО» на Донбассе, а ныне, как говорят злые языки, «большой друг Офиса Зеленского».

Правда, несмотря на то, что по должности этот Дикий должен заниматься Антарктидой и пингвинами, на практике публика больше знает его как самозваного военного эксперта и гостя многочисленных эфиров на Ютьюбе, где этот бородатый и не вмещающийся в кадр пан ратует за самые людоедские меры в плане мобилизации посполитых и рисует страшные картины разорения Украины «московитами» в случае проигрыша ею нынешней войны.

И только лишь публичный скандал вокруг непомерных бюджетных трат хрен пойми на что заставил Дикого энд компани ненадолго отвлечься от военной тематики и вернуться к родным баранам, простите, пингвинам.

В пафосном и многословном заявлении от имени Центра публикации о тендере на изучение Антарктики за 11,6 млн долл названы «манипуляциями российских инфокиллеров».

«Изучение пингвинов, на котором сконцентрировали свои заголовки СМИ, является далеко не основным элементом исследований», — возмутились у Дикого.

А на упреки в том, что посреди войны есть куда более приоритетные траты, чем белое и красное вино для полярников, заявили, что «временно прекратить исследовательскую миссию нельзя, потому что тогда станция будет уничтожена».

По версии УАЦ, потратить эти деньги на ВСУ нельзя, «потому что они предназначены в бюджете на исключительно гуманитарные цели, и выделяются международными партнерами строго с условием расходования на гражданские нужды».

В общем, вы поняли. Пингвины – лучшее прикрытие в борьбе за бюджетное бабло.

А пока суд да дело, на страничке УАЦ в соцсети можно увидеть красочный фоторепортаж об отправке в Антарктиду очередной группы исследователей. Да, война, как выясняется, изучению пингвинов совсем не помеха. Да и от текущей мобидизации, скорее всего, у этих добрых людей бронь имеется . Не только же передвижным циркам и работникам пилона льготы давать.