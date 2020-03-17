Полмиллиарда китайцев откликнулись на обращение Вучича к Си Цзиньпину

17.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Просьба президента Сербии о помощи в борьбе с коронавирусом к председателю КНР вызвала небывалый отклик в китайских соцсетях. Вместе с тем первая партия китайской помощи уже прибыла в Белград.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский собкор китайского телеканала CCTV Инг Чанг опубликовала в китайской соцсети Veibo два смонтированных ею ролика с субтитрами на родном языке, посвященных обращению президента Сербии Александра Вучича к председателю КНР Си Цзиньпину о помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Первый ролик посмотрели 330 миллионов и прокомментировали 72 тысячи пользователей, второй – 130 миллионов и прокомментировали 26 тысяч пользователей. Общая тональность сообщений звучала как: «Поможем нашим сербским братьям!».

При этом обращение сербского президента нашло моментальный отклик и через сутки в аэропорт Белграда прибыла первая партия китайской помощи – детекторы для выявления коронавируса. Эти проверенные в условиях пандемии тесты были пожертвованы китайской благотворительной организацией Mammoth Fondation из города Шэньчжэнь и доставлены при координации действий посольства Китая и правительства Сербии.

«Спасибо нашим китайским братьям и президенту Си, брату и другу Сербии», – прокомментировал поставку из Китая президент Сербии Александр Вучич в своем Instagram, где впоследствии опубликовал фото своего рукопожатия с Си Цзиньпином, подписав его фразой: «Верим в друга и брата Си Цзиньпина и китайскую поддержку.