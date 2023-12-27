Полмиллиона человек хватит только на весну – нацист призвал расширить мобилизацию

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Для нормального продолжения боевых действий украинской армии необходимо к лету набрать полмиллиона мобилизованных «штыков», после чего ежемесячно пополнять их количество.

Об этом в эфире интернет-канала «LIGAnet» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар», нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для нормального продолжения боевых действий украинской армии необходимо к лету набрать полмиллиона мобилизованных «штыков»,...

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«Сколько военных сейчас нужно на передовой», – спросила ведущая.

«Вообще, президент озвучил цифру в полмиллиона. Может показаться, что это страшная цифра, но на самом деле это самое скромное пожелание из озвученных нашими военными. Самое скромное.

Если эти полмиллиона планируется набрать за весь следующий год – это очень мало, и не соотносится с нормами о мобилизации. Полмиллиона пополнения – это одна история. А полмиллиона с заменой тех, кто сейчас воюет – это совсем другая история», – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что мало набрать как можно больше людей – из-за постоянных потерь их придётся постоянно пополнять.

«Я бы сказал, что нам эти полмиллиона пополнения нужны на весну. Я бы сказал, что нам нужно за месяц, но такого не бывает, это физически невозможно. И даже за 3-4 месяца их мобилизовать – это крайне сложно, на грани возможного.

По-хорошему… нам надо полмиллиона на весну, а дальше уже в спокойном режиме набирать по 40-50 тысяч ежемесячно», – добавил «айдаровец».

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