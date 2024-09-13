Полмиллиона россиян невольно профинансировали ВСУ – юрист

Максим Столяров.  
13.09.2024 17:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, Финансы


В России пора запустить общенациональный проект по борьбе с действиями украинских спецслужб и мошенников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил юрист Илья Ремесло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России пора запустить общенациональный проект по борьбе с действиями украинских спецслужб и мошенников....

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«У нас население в своей большей части не знает, как работают в принципе спецслужбы. У нас в основном почерпывают знания об этом из сериалов типа «Глухарь» или «След». А вместе с тем – эта тема вошла в нашу жизнь очень плотно: у нас проводится СВО, и в отношении нашего населения по всей территории России идет недружественное воздействие со стороны противника.

В данной ситуации необходимо людей готовить, чтобы они не поддавались усилиям украинских разведывательных служб, чтобы они понимали, чем это чревато. Чтобы они сразу понимали, когда их начинают вербовать, и как этому противостоять. В принципе, это можно было бы сделать в рамках общенационального проекта, об этом должны говорить все по телевизору, это во всех передачах должно быть передано», – сказал Ремесло.

«Та же самая тема, кстати, с украинскими мошенниками. 500 тысяч пострадавших, никакого общенационального проекта по борьбе с этим злом нет. Есть разрозненные усилия каких-то отдельных ведомств, которые ловят там этих людей, когда могут, но в основном деньги уходят на Украину и подпитывают украинскую армию.

Что на самом деле очень тяжело наблюдать, потому что такое масштабное зло, и у нас государство не хочет им заниматься всерьез. А на самом деле ущерб огромен. И от мошенников, и от действий вербовщиков», – добавил он.

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