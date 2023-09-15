«Полмиллиона украинцев гниют в посадках!» – из США обещают Зеленскому «божьи кары»

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Президент Украины Владимир Зеленский и прочее неонацистское руководство поплатятся за то, что бестолково погубили сотни тысяч своих граждан.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в США журналист, глава Движения украинских пацифистов, представитель движения «Другая Украина» Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, который пиарится, что он так хочет мира, что уже полмиллиона украинцев нет, где-то исчезли. Гниют в посадках, или над ними развеваются жёлто-голубые флаги на всех тех площадях, которые намного превышают площадь тех трёх сёл, которые ценой очередных пятидесяти тысяч украинцев отвоёваны в результате двух месяцев так называемого контрнаступления», – сказал Коцаба.

«После контрнаступления будет контротступление. Потому что когда идёт война ресурсов, надо не прикидываться дебилом, а посмотреть, у кого ресурсов больше. А когда у тебя, Зеленский, ресурс – это чужие деньги и чужое оружие, и ты воюешь за чужие интересы ценой жизней украинских мужчин, то кто ты после этого? Конец близко, места привязаться к шасси не всем хватит. А Бог всё видит, он непременно покарает тех мужчин, которые сейчас даже женскими юбками прикрываются», – добавил он.