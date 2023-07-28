Полмира не хотят, чтобы мы вернули Крым – отставной украинский военный

Против того, чтобы Украина захватывала Крым – выступает, по меньшей мере, половина стран мира.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Свитана, проводником идеи сохранения полуострова за Россией является бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который сохраняет большое влияние, несмотря на свой преклонный возраст.

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«В Крым точно заходим в этом году, как бы кто этого не хотел. Слишком много интересантов не дать нам зайти в Крым, очень много, чуть ли не полмира против того, чтобы мы заходили в Крым. С разными предложениями носятся сейчас лидеры чуть ли не половины стран мира для того, чтобы сделать все, чтобы мы не зашли в Крым не только в этом году, а и в следующем, в том числе, и вообще – не зашли в Крым.

Разные предложения. Основные – с этими предложениями сейчас поехал в Китай утрясать этот вопрос Киссинджер. Обратите на него внимание, вроде бы старый дядька, но от этого дядьки зависят очень большие пласты информации, которая сейчас будет вбрасываться. Он – один из генераторов идей сдать Крым и Донбасс россиянам, и этот генератор этой идеи генерирует ее на весь мир и начинает ее продвигать. Сейчас опять поехал в Китай, будет толкать.

Ну, я думаю, мы его на противоходе поймаем с этой идеей, он ей и придавится, этой идеей, вместе со всеми интересантами. Сейчас будут вылазить, посмотрите, в информационном пространстве. Как только кто-то начнет рассказывать о передаче Крыма и Донбасса на сколько-то лет России или будет предлагать украинскому обществу дать время россиянам, лет 15 – на то, чтобы они оттуда убрались, из Крыма, построили в Новороссийске бухту, перевели туда Черноморский флот – как только услышите, – все это из-под Киссинджера, это его темы. А дальше включаются говорящие головы, которые будут вбрасывать в информационное пространство такую тему», – переживает Свитан.