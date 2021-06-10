«Полная бессистемность»: Деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма, тратятся неэффективно

10.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Средства, которые выделяются из бюджета России на восстановление Крыма после пребывания в составе Украины – реконструкцию мест отдыха и парковых зон, – тратятся неэффективно. Подрядчики работают с некачественными материалами и стараются заработать на плитке, урнах и скамейках, забывая об озеленении.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявили местные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам директора Ботанического сада КФУ, доцента Анны Репецкой, в Симферополе реконструкцию скверов и парков часто проводят без проектов, или делают их «на коленке».

«К большому сожалению, главная система – это полная бессистемность всего происходящего. Потому что каждый здравомыслящий специалист должен понимать, что в начале идея, потом конструктивные решения, потом воплощения. Что касается благоустройства, потому что «слово» озеленение сложно употреблять, – то, что происходит с озелененными пространствами, происходит следующим образом: выбираются территории, нужно срочно, быстро выделить смету, после этого, может быть, какой-то проект, иногда на коленке нарисован без каких-либо предпроектных изысканий, потому что на это денег не выделяется, и затем мы это быстро-быстро реализуем. Причем, сроки каждого из этих этапов абсолютно непропорциональны. Идет длинный-длинный процесс принятия решений, а потом в последние два-три дня нужно все сделать. Ну и результат, который мы видим, что огромное количество недочетов, огромное количество проблем, наше благоустройство озелененных территорий превращается в то, что плитка, урны, скамейки, фонари и иногда где-то, может быть, растения. Хотя, на мой взгляд, комфортная городская среда, особенно в южном городе, предполагает очень значительные затраты, вклад в грамотное озеленение, которое будет долгие годы существовать и обеспечивать среду для жителей и гостей… Вы посмотрите на любую фотографию благоустроенной территории – сплошные площади под плитку. Я понимаю, что под них легче всего освоить деньги, и туда идут основные финансовые средства. А на растения остается сдача, иногда вообще ничего не остается. В некоторых случаях мы видим, что вообще не происходит озеленение, и потом выходят жители и начинают сами что-то высаживать. Ну, разве так это должно происходить? Тем более, что на эту программу, на Крым выделяется достаточно много средств», – заявила Репецкая.

С ней согласился глава Симферопольской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев, который подчеркнул, что очень часто подрядчики экономят на материалах, из-за чего объекты разрушаются практически сразу же после сдачи:

«Критично то, что объекты озеленения финансируются по остаточному принципу. Подрядчик сначала закатывает все в плитку, потом насыщает какими-то малыми архитектурными формами, опять же, экономя на них. Если мы закладываем в проекты качественное оборудование, мы знаем поставщиков, которые делают нормальное оборудование. Естественно, мы рекомендуем городу делать их. У подрядчика цель – заработать, он упрощает, делает более дешевое. В итоге мы видим, что эти детские площадки разваливаются. Вот, не прошло и полгода с реализации сквера у гостиницы «Москва» – уже детская площадка там разваливается. Покосившиеся качели, балансиры в первые дни развалились», – сказал архитектор.

Нынешняя ситуация с озеленением Крыма приведет к тому, что он потеряет свой привычный облик. Об этом заявила член ассоциации ландшафтных архитекторов Крыма и Севастополя Анна Гарда.

«Мы меняем облик Крыма в целом. Мы перестали думать на перспективу. Если мы обратимся к фотографиям Крыма, то что мы там увидим? Зелень, много зелени – листва, хвоя. Что происходит за последнее время, последние лет 15-ть очень активно? Минимизируется, упрощается, обрезается, урезается, а озеленение идет по остаточному принципу. Как нелюбимая невестка в семье. Она как бы есть, нужна и хороша, но ее никто не любит. И мы меняем облик Крыма в целом. Если мы будем продолжать в том же духе, то еще через 20-ть лет, когда мы сфотографируемся в Крыму, мы будем на фоне пустыни, как в Египте. Почему никто об этом не думает, где тот главный человек, ему пора уже появиться, мессии, – человек в Крыму, в Симферополе, который будет главным по озеленению, по растениям», – заявила Гарда.

Зеленые насаждения в Крыму высаживаются бездумно и не выполняют свои функции, необходимые городам, сказал доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Станислав Вишневский.

«Для южного города, для Симферополя с его традициями, с общекрымскими традициями, теми ужасными условиями, в которых мы пребываем с точки зрения вододефицита, у нас растения выполняют огромное количество функций, которые почему-то всегда остаются за скобками. Мы говорим о санитарно-гигиенической функции насаждений, и у меня сразу сознает вопрос – а где все те растения в наших всех новых скверах, парках и на улицах, которые будут выполнять эту функцию? Где? Березы на улице Мира, которые в большей степени погибли, они будут выполнять эти функции? Нет. Какие растения дадут нам тень, создадут комфортную среду при передвижении по улицам? Какие растения у нас будут улавливать пыль, какие растения будут справляться с повышенным количеством выхлопных газов? Какие будут перекачивать низкие грунтовые воды, например, в местах их стояния, в том же сквере ДКП? А уже потом направляющая функция, декоративная и так далее», – заявил Вишневский.

По мнению директора Ботсада КФУ Анны Репецкой, главным мотиватором для подрядчика является выгода: «Цель основная – освоить денежные средства. Все, и эта цель абсолютно ясна во всех этих проектах».