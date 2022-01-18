«Полная деградация»: Зеленский не смог посадить Порошенко

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Новости Украины

Судья в Киеве, рассматривавший меру пресечения для экс-президента Петра Порошенко, так и не смог вынести решение после десяти часов заседания. В итоге поздно вечером было объявлено о переносе суда на 19 января.

«Порошенко свободен и едет домой. Зеленский отсосал, трусливая мразь», – прокомментировал находящийся за границей украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

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Его поддерживает киевский журналист Александр Зубченко.

«Эти клоуны даже посадить не могут. Полная деградация», – констатировал он.

Причина переноса суда по Порошенко – торги Владимира Зеленского с западными посольствами, считает либеральный российский политолог Станислав Белковский.

«Зеленский продолжает консультации с иностранными партнёрами и даёт Порошенко ещё один шанс покинуть страну Украину», – считает эксперт.

Посольства США и Великобритании в последние дни озвучивали предостережения украинской власти о нежелательности междоусобной борьбы в условиях «угрозы российского вторжения».

«В суверенном демократическом государстве такой помпезный спектакль с приездом и судом над главным конкурентом президента власть легко бы помножила на ноль ретроспективой режима Порошенко. С его шоковыми реформами, доводившими разоренных украинцев до самоубийств, с наглыми рылами активистов, бахвалившихся в декларациям миллионами наворованной налички, с разгромом экономики, массовой безработицей, террором ультраправых банд на улицах и другими ужасами победившего майдана. Но тогда у общества встанет вопрос, почему до сих пор не расследован весь этот беспредел? А хозяева режима в лице семипосольщины настрого запретили поднимать эти темы, которые ими санкционировались и покрывались. Поэтому Порошенко сейчас чувствует себя совершенно безнаказанным, а каналы ведут торжественные телемарафоны, как будто заново коронуют старого-нового президента», – отмечает одесский политик Вячеслав Азаров.

Телеведущий Владимир Полуев прогнозирует, что 19 января Порошенко так же останется на свободе

«С таким судебным заседанием ждём, что 19 января Порошенко суд таки объявит меру пресечения – окунуться в прорубь и смыть грехи», – иронизирует тележурналист.

Отметим, что все время сегодняшнего заседания в зале и под стенами Печерского суда находилась массовка, изображавшая всенародную поддержку Порошенко.

В то же время контролируемые экс-президентом телеканалы угрожали власти новым майданом. Сам же экс-президент в один из моментов заседания задремал – то ли устав после перелета, то ли демонстрируя уверенность в том, что не окажется за решеткой.

На суде обнаружилась зрада – табло часов у Порошенко настроено на русский язык, а не на украинскую мову

Участник массовки в поддержку Порошенко возле здания суда