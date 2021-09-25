«Полная дикость»: На Украине начинает заправлять новое поколение бандитов

Кровавые бандитские разборки, практиковавшиеся в девяностые годы после развала Советского Союза, вновь становятся обыденностью на Украине – об этом свидетельствует расстрел автомобиля Сергея Шефира, ближайшего соратника президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил известный украинский журналист Александр Мартыненко, руководитель агентства «Интерфакс-Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, когда все это смотрел, – это, конечно, совершенно полная дикость, когда мы видели эту всю историю, мне это очень все напомнило 90-е годы. Когда бандиты понимали, что они начинают что-то в этой стране значить, когда правоохранительная система разваливалась в начале 90-х, когда из Советского Союза приходила независимость, и тогда каждый считал, что можно с помощью автомата решить все проблемы.

Я думаю, те, кто постарше, помнят, как у нас «Мерседесы» взрывались каждый день, неожиданно, как выходили и «поливали» из автоматов всех, кто сидит в машине, убивали.

Как-то со временем от этого отвыкли, потому что, скажем так, многие из бывших преступников остепенились. Кто-то стал «белым» бизнесменом, кто-то уехал, кто-то пропал с концами, кого-то убили. И, в общем, все это первое поколение 90-х, оно ушло.

А этот почерк, конечно, оттуда. И у меня такое впечатление, что у нас появляется сейчас какое-то новое поколение этих уголовников, бандитов, которые помоложе лет на 20-ть, возрастом, как и те были тогда, которые тоже таким образом сейчас пытаются установить какие-то свои порядки», – заявил Мартыненко.