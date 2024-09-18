Украинцы постоянно живут слепой верой – от одного западного чудо-оружия до другого.

Об этом в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису заявил экс-сотрудник Госдепа США Мэтт Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дэвис спросил, что даже если отбросить реакцию Москвы, как разрешение наносить удары западным оружие вглубь РФ изменит ход войны.

«Не изменит. Это усложнит ситуацию для русских, им придётся отводить войска дальше от зоны действия этих ракет, что потребует больше ресурсов и времени, им придётся перестраивать свою оборону. Конечно, русские предпочли бы, чтобы эти ракеты не использовались и не создавали проблемы, но это никак не повлияет на ход войны. Это не тот случай, когда можно нанести решающий удар.

Конечно, украинцы могут продолжать тешить себя ложными надеждами на то, что ещё одно чудо-оружие принесёт им победу, в которой они так нуждаются. Что это вызовет цепную реакцию событий, потому что теперь можем наносить удары по их базам истребителей, их истребители не смогут принимать участие в боевых действиях, а значит, придётся использовать беспилотники, и тогда появится новое чудо-оружие, которое уничтожит беспилотники, и мы сможем продвигаться вперёд и выгоним русских из Украины», – подвел он к ответу.