Полная евроинтеграция: Черногория легализовала однополые браки

02.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутаты Скупщины Черногории проголосовали за «Закон о прижизненном партнерстве лиц одного пола», наделяющий «брачные союзы» геев и лесбиянок практически теми же правами, которые есть у традиционных семей.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предложенный прозападным правительством страны законопроект был поддержан правящей Демократической партией социалистов и ее союзниками по коалиции, и был принят за счет голосов левоцентристской Социал-демократической партии Черногории. Против голосовал оппозиционный просербский и пророссийский Демократический фронт, партии албанского, бошнякского и хорватского этнических меньшинств вообще отказались участвовать в голосовании.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что в законе не содержится четкое положение о том, что геи могут усыновлять детей, он позволяет им совместно заботиться о детях одного из партнеров. Закон предусматривает, что геи могут вступать в брак, наследовать друг от друга, иметь общую собственность, право на пенсию и социальное обеспечение, посещать больницы, вместе заботиться о детях, обязаны заботиться о ребенке своего партнера, если нет иных близких родственников.

Однополый партнер, который не является родителем ребенка, должен содержать детей другого партнера, если у них нет родственников или у родственников нет возможности сделать это.

Что характерно, этот законопроект уже выносился на обсуждение черногорской Скупщины в минувшем году, но тогда не прошел по причине того, что «Демократический фронт» и партии этнических меньшинств голосовали против него. Однако западные партнеры черногорского режима настоятельно рекомендовали повторно включить законопроект в повестку дня.

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Гей-парад в столице Черногории. 2019 г.

«Я не могу сказать, что с сегодняшнего дня мы полностью равны, потому что путь к реальному и существенному равенству еще впереди, но был сделан большой шаг вперед в признании того, что мы – однополые пары, вообще существуем», – прокомментировал ситуацию агентству Beta представитель так называемого черногорского ЛГБТиКвир социального центра Джон М Барац.