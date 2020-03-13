13.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Полная федерализация – последний шанс для сохранения Украины в едином государстве




Украине нужна полная федерализация, а не просто особые статусы для отдельных регионов. Только это позволит решить внутренний раскол и запретить приезжим из западных регионов устанавливать свои порядки и сносить памятники советским воинам-освободителям.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава украинского офиса Интерпола, экс-депутат Верховой рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире большинство стран – это федерации. Я не понимаю, если мы предоставляем какому-то субъекту, мы попали, да, мы предоставляем, но в этом ничего плохого нет, статус особый, почему мы не можем предоставить такой же статус Львову, Черновцам? Чем они хуже? Киеву.

Ничего плохого в этом нет. Видите, сколько у нас различий. Где-то ставят памятники Бандере, но мы же с вами не едем отсюда, из Киева, эти памятники валить? Так почему они приезжают сюда валить памятники героям, которые защищали этот город во время войны.

Давайте жить нормально. Раз мы не можем жить в унитарном государстве – мы разговариваем на разных языках, мы веруем по-разному, у нас все, но мы живем в рамках единой территории. Давайте мы попробуем жить нормально», – заявил Куликов.

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