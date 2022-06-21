«Полная фигня»: Зюганов об обеспечении армии

21.06.2022  13:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Государство обязано обеспечить войска, участвующие в СВО на Украине всем необходимым.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Государство обязано обеспечить войска, участвующие в СВО на Украине всем необходимым. Об этом сегодня...

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«130-й день лупят по Донбассу. Если нужно, давайте соберемся на закрытую встречу и дадим армии все, что она захочет. Когда мне говорят, что доброволец должен форму покупать, это полная фигня. Я сержантом советской армии 5 форм имел – больше, чем капитан подводного крейсера сегодня. Это вопрос принципа, и мы обязаны там справиться», – сказал Зюганов

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