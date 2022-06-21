«Полная фигня»: Зюганов об обеспечении армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Государство обязано обеспечить войска, участвующие в СВО на Украине всем необходимым.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«130-й день лупят по Донбассу. Если нужно, давайте соберемся на закрытую встречу и дадим армии все, что она захочет. Когда мне говорят, что доброволец должен форму покупать, это полная фигня. Я сержантом советской армии 5 форм имел – больше, чем капитан подводного крейсера сегодня. Это вопрос принципа, и мы обязаны там справиться», – сказал Зюганов