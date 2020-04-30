«Полная идиотия». Бабченко уже не видит в Украине государства

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть ввела необоснованно жесткий карантин, который не имеет отношения к коронавирусу, а теперь получила прогнозируемый эффект – массовое недовольство людей.

Об этом беглый российский либеральный пропагандист Аркадий Бабченко, успевший поучаствовать в ряде скандалов на Украине и эмигрировавший в Израиль, заявил в эфире телеканала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, есть ли государство в Украине или нет государства? Вижу, что государства в Украине нет. То, что началось 1,5 месяца назад – абсолютная полная идиотия, с закрытием рынков, мостов, с пересчетом пассажиров по головам, закрытие метро», – заявил Бабченко.

Он похвастался, что «сейчас живет в стране, в которой закрытия рынков нет, они все работают».

«Здесь даже обсуждения такого не было, здесь в голову не пришло закрывать рынки – это вопрос продовольственной безопасности. А вот в Украине «уряд» месяц жевал паклю, когда у него самолетами вывозили маски миллионами, куда-то что-то продавалось, потом ввел жесточайшие меры, не обосновываясь ни на чем совершенно», – добавил либерал.

По его словам, протесты людей на Украине были ожидаемыми.

«Проходит 1,5 месяца, случается ровно то, что должно было произойти, – то что не могло не случиться Люди высыпают на улицы: сегодня говорят 12 тонн цыбули высыпали на свалку. Люди выходят и говорят: «Что вы делаете? Нам нечего есть», – возмутился Бабченко.

Он считает, что «нет вообще никакого отношения карантина к самому коронавирусу».

«С медицинской точки зрения здесь обсуждать нечего, базиса нет. Это можно обсуждать с точки зрения популизма или желания двигаться в струе. Но реально обсуждать это невозможно», – резюмировал Бабченко.