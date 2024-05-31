Полная конфискация активов РФ только поднимет репутацию западных банков и усилит международное право – Подоляк

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Конфискация замороженных активов РФ якобы не только не приведёт к оттоку из европейских банков потенциальных иностранных вкладчиков, но даже усилит их репутацию.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфискация замороженных активов РФ якобы не только не приведёт к оттоку из европейских банков...

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«Замороженные активы здесь нет, на мой взгляд, дискуссии о том, что изъятие российских замороженных активов в полном объёме приведёт к оттоку, например, из европейских банков потенциальных вкладчиков из других стран, потому что они будут считать, что якобы суверенные права не защищены. Нет, это не так. Наоборот, это только усилит репутационную составляющую европейских банков», – трепался Подоляк.

«Более того, это усилит международное право, в том числе регламентное, которое касается финансовых систем, потому что это выглядит следующим образом: играете по правилам – вы гарантированы, ваше имущество гарантировано, ваши деньги неприкосновенны. Как только вы нарушаете правила, эти деньги будут изыматься в пользу тех, кто правила не нарушает. На мой взгляд, это как раз-таки наоборот герметизирует систему, делает её намного более устойчивой», – добавил Зе-советник.

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