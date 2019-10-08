08.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Мобилизация, Украина
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«Полная мобилизация! Ни шагу назад!» – нацисты отказались подчиняться Зе

Украинские националисты объявили полную мобилизацию боевиков нацбатов, которые, вопреки обещаниям официального Киева, займут позиции, откуда Владимир Зеленский должен вывести военнослужащих в рамках выполнения Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, националисты не будут подчиняться приказу президента Владимира Зеленского на отвод войск.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказы об отводе, о демилитаризованных зонах, а мы, в свою очередь говорим и заявляем – «мы с войны не уйдем!».

Там, где он отведет войска, мы зайдем и заведем туда тысячи людей. Через добровольцев прошли порядка двадцати тысяч человек, только через мое подразделение прошли несколько тысяч.

Объявлена полная мобилизация, мы ни метра украинской земли не отдадим», – завил Гергерт

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