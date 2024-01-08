«Полная некомпетентность»: американский военный об угрозах заблокировать Крым

Анатолий Лапин.  
08.01.2024 14:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Планы блокировать Крым и создать ему угрозу с воздуха не смогут быть реализованы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Планы блокировать Крым и создать ему угрозу с воздуха не смогут быть реализованы. Об...

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По словам Берлетика, это мышление уже продемонстрировало свою недееспособность во время конфликтов во Вьетнаме, Афганистане и Сирии.

«Эта украинская стратегия углубления, наращивания в течение 2024-го года, попытки изолировать Крым – еще раз повторяю, все это фантазия. Это невозможно, это то же фантастическое мышление, которое мы наблюдали у США во Вьетнаме в 60-70х годах, в Афганистане с 2001-го года, пока они не вывели войска 20 лет спустя», – сказал бывший военный.

«И это именно тот тип фантастического мышления, к которому они прибегали в отношении своей опосредованной войны в Сирии с 2011 года – эта идея о том, что они могли бы просто создать армию из воздуха и свергнуть сирийскую армию. А затем, когда Россия присоединилась к конфликту, вмешалась от имени Сирии, идея о том, что вы сможете сражаться с Россией, Сирией и Ираном с помощью этой армии, которую вы пытались строить из ничего.

Это абсурд, это нереалистично и это демонстрирует полное отсутствие компетентности в политических кругах, во внешнеполитических кругах всего коллективного Запада. И тот же самый процесс фантастического мышления и некомпетентности сейчас распространяется на Украину, что означает, что эта продолжающаяся война будет долгой и затяжной», – заявил Берлетик.

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