Полная неопределённость: Макогон не смог назвать необходимый объём инвестиций в украинскую ГТС

15.12.2021  20:19 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Украина не считает нужным инвестировать в транзитные мощности, поскольку неизвестно, сохранится ли транзит газа.

Об этом в беседе на «Первом деловом телеканале» заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макеогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не считает нужным инвестировать в транзитные мощности, поскольку неизвестно, сохранится ли транзит газа....

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«Мы не инвестируем в модернизацию оборудования, которое не будет использоваться в случае отсутствия транзита. Мы инвестируем только в те компрессорные станции, только в те газопроводы, которые будут использоваться в независимости от того, есть ли транзит или нет.

Мы добываем 20 млрд кубометров газа, и нам надо этот газ доставить потребителям. Чтобы гарантировать такое транспортирование внутри страны, нам надо модернизировать 10 компрессорных станций. 2 компрессорные станции мы уже модернизируем, еще 8 мы должны модернизировать в следующие 3-4 года для того, чтобы обеспечить работу нашей системы в следующие 20-30 лет. Мы буем использовать эти компрессорные станции независимо то того, будет транзит или нет.

Что касается инвестиций, то 4-5 миллиардов – это не только инвестиции в капитальное строительство. Это общие инвестиции в поддержку нашей ГТС. Это и текущий ремонт, и диагностика, и капитальные инвестиции», – перечислил Макогон.

При этом сейчас пока даже нельзя сказать, сколько нужно инвестировать в ГТС, чтобы можно было транспортировать водород, о возможности чего неоднократно заявляли украинские чиновники.

«Сейчас мы не можем назвать цифру. В ближайшие два года мы будем делать детальный технический анализ нашей ГТС, чтобы понять, что нам фактически надо сделать, чтобы иметь возможность транспортировать смесь водорода. Поэтому мы сможем оценить инвестиции где-то через два года», – сказал Сергей Макогон.

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