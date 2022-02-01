Полная несуразность: источник в администрации Лукашенко о визите Беглова

01.02.2022  20:56 (Мск), Минск,
Иван Добровольский.  
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший Минск с официальным визитом, сумел поднять настроение администрации белорусского президента Александра Лукашенко, с которым встретился 1 февраля, сообщил Telegram-канал «Площадь восстания» со ссылкой на кулуарные беседы с обеспечивающими визит сотрудниками аппарата Лукашенко.

«Визит Губернатора Беглова в Минск станет памятным событием для сотрудников Администрации Президента Республики Беларусь. Ни одна делегация не поднимала так настроение, как колхозники в пиджаках из Петербурга», написал автор.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший Минск с официальным визитом, сумел поднять настроение администрации белорусского...

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В окружении Лукашенко, по данным источника канала, визит характеризуют двумя словами: «полная несуразность».

Источник заметил, что белорусские чиновники привыкли ко всему за последние пару лет – республика прошла через множество потрясений, а по работе приходилось строить контакты со многими россиянами из разных регионов. Но ни один гость не производит впечатление настолько «некомпетентного и неловкого персонажа», как глава Петербурга, который додумался привезти в «подарок» блокадный хлеб.

«Беглов, конечно, удивительный человек. Нужно все-таки обладать очень своеобразным складом ума, чтобы додуматься привезти к нам в подарок блокадный хлеб. Что вообще у него в голове происходит, чем он думает?», — приводит канал слова сотрудника администрации белорусского лидера, пожелавшего остаться неизвестным.

Тот же источник заметил, что губернатор культурной столицы России даже внешне произвел тягостное впечатление «клоуна», а его речь больше подходит «колхознику, который должен работать в агрогородке на картошке», а не главе второго по величине города России.

«Можно понять белорусов. Петербуржцы мучаются с Бегловым всего с 2019 года, но уже просто воют от тотальной профнепригодности губернатора. Теперь Александр Дмитриевич покоряет вершины дипломатии и поражает своей дуростью уже и представителей другого государства», —  заключил автор.

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