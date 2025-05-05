«Полная шиза» – переобувшийся Зеленский шантажирует депутатов Рады

Владимир Зеленский требует лишать виз депутатов Верховной рады, которые не проголосуют за ратификацию сделки о минералах.

Об этом в своём блоге написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах… Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», – написала Геращенко.

Львовский журналист-русофоб Остап Дроздов напомнил, что не так давно сам Зеленский и сорвал эти соглашения.

«Уже пора говорить о симптомах каких-то клинических патологий в украинской политике, в украинском общественном мнении. Ну потому что аннулировать визы для депутатов, которые не проголосуют, призывает президент, который лично сорвал подписание этой же сделки в Овальном кабинете. Причем, что она уже была завизирована двумя сторонами, она уже была согласована Виткофом, и в Киеве, она уже была подготовлена, уже были включены все телекамеры, уже пресса стояла, чернила были заправлены, в трех экземплярах все было распечатано папочками, только надо было поставить подписи и все было готово. Но президент, который сам лично сорвал в последний момент из-за своего психоэмоционального срыва в кабинете, теперь вот просто летят щепки и опилки: «Надо обуть каждого, кто за это не проголосует». Это говорит человек, который сам лично сорвал подписание в первичном и гораздо более выгодном виде, чем второй вариант», – сказал Дроздов на своём канале.

Однако он пожаловался, что многие украинцы то уже забыли, и Зеленский нагло этим пользуется.