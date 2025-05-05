«Полная шиза» – переобувшийся Зеленский шантажирует депутатов Рады
Владимир Зеленский требует лишать виз депутатов Верховной рады, которые не проголосуют за ратификацию сделки о минералах.
Об этом в своём блоге написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах… Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», – написала Геращенко.
Львовский журналист-русофоб Остап Дроздов напомнил, что не так давно сам Зеленский и сорвал эти соглашения.
«Уже пора говорить о симптомах каких-то клинических патологий в украинской политике, в украинском общественном мнении. Ну потому что аннулировать визы для депутатов, которые не проголосуют, призывает президент, который лично сорвал подписание этой же сделки в Овальном кабинете. Причем, что она уже была завизирована двумя сторонами, она уже была согласована Виткофом, и в Киеве, она уже была подготовлена, уже были включены все телекамеры, уже пресса стояла, чернила были заправлены, в трех экземплярах все было распечатано папочками, только надо было поставить подписи и все было готово.
Но президент, который сам лично сорвал в последний момент из-за своего психоэмоционального срыва в кабинете, теперь вот просто летят щепки и опилки: «Надо обуть каждого, кто за это не проголосует». Это говорит человек, который сам лично сорвал подписание в первичном и гораздо более выгодном виде, чем второй вариант», – сказал Дроздов на своём канале.
Однако он пожаловался, что многие украинцы то уже забыли, и Зеленский нагло этим пользуется.
«Уже совершенно непонятна та истерика, которую развели президентские телепомойки на тему «мы не превратим превращения Украины в сырьевую колонию американцев». Теперь соглашение подписывается, теперь с сырьевой колонией всё нормально, а кто против неё – ещё и американских виз лишим. Логика такая.
Это полная, паталогическая шизофрения с таким расщеплением сознания, где личность делает равно противоположные вещи как ни в чём не бывало. Это соглашение должно было быть подписано два года назад, уже бы и забыли о нём, и не было бы таких потерь и обстрелов. Так в этом соглашении ещё и появились технические дополнения с грифом «секретно», причём даже для депутатов, которые должны ратифицировать», – возмущался он.
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