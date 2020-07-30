Полная зачистка: Нацисты требуют запрета «ОПЗЖ» и «Партии Шария»

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вслед за ликвидированными еще в 2014 году пророссийскими партиями Украины, похоже, пришла очередь и тех, кто иногда может демонстрировать (имитировать) несогласие с бандеровским мейнстримом.

Ряд украинских общественных организаций националистического толка обратились в суд, СБУ и Министерство юстиции с требованием официально запретить «Партию Шария» и «ОПЗЖ» как «пророссийскую» пятую колонну.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлёвской колонной внутри нашей страны. Под ней мы понимаем пророссийские силы, которые действуют на Украине – такие, как «ОПЗЖ», «партия Шария», и им подобные», – сказал Жорин.

«А именно мы сегодня обращаемся от большого количества общественных организаций с вот таким документом в гражданский совет Министерства юстиции, которое, собственно, и отвечает за регистрацию этих политических сил, с требованием снять с регистрации партии «ОПЗЖ» и «Партию Шария», – добавил боевик, потребовав от украинского руководства реакции на это обращение.

Представитель «Руха ветеранов Украины» Антон Колумбет пообещал лидерам «ОПЗЖ» и «Партии Шария» комфортные места в СИЗО, и пригрозил, что если националистам не получится добиться своего «правовым» путём, то они перейдут к незаконным действиям.

«А что, если «отфутболят»? Самые страшные вещи делают люди, у которых нет выбора. Самое страшное делает человек, которому не оставили выбора. Мы убеждены, что мы перед тем, как окончательно осознать, что выбора нам не оставили, сделать все возможные шаги, чтобы в этом убедиться.

Если подобный правовой процесс государством проигнорирован – тогда уже мы можем чётко понимать и переходить к публичной риторике. И у власти не будет контраргумента: «Вы ж не пошли правовым путём». Пошли», – грозит Колумбет.