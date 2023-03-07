Полноценного цифрового «импортозамещения» соцсетей в РФ так и не достигли. Надежда на отечественные видеосервисы

Журналисты проанализировали весь рынок за год и выяснили, что заявления о цифровом импортозамещении в РФ, сделанные в марте 2022 года, сильно отличаются от того, что мы получили за это время.

В марте 2022 года зарубежные соцсети обвинили в экстремизме, в РФ появилась задача заполнить цифровой вакуум. Прошел год и все эти обещанные «РосГрамы» так и не оправдали надежд, даже не вышли. Как подчеркивают журналисты «Сенсаций.Нет», которые провели своеобразную «инвентаризацию» всех обещаний в своем материале, изначальная проблема заключалась в том, что заявляли и создавали «аналоги», а не свой уникальный сервис.

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Просто проблема железного информационного занавеса оказалась легко решаемой за счет бесплатных VPN-сервисов. Однако кто-то решил пойти ва-банк и начал осваивать отечественные цифровые продукты. В ходе «импортозамещения» в РФ появился собственный магазин приложений RuStore вместо «забугорного» Google Play. На этом великие прорывы отечественных разработчиков закончились.

За прошедший год также создали приложения, как «Россграм», QR.me, LOOKY, «Грустнограм», Now, ЯRus, «Руниверсалис» и Яндекс.Дзен, активизировали RuTube и Видео VK. Однако популярности среди российских пользователей большинство из них пока не вызвало, их работа крайне нестабильна. Российский аналог «Википедии» – «Руниверсалис» который декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ, пресекая леволиберальные правки статей, также не «взлетел». Виной тому отсутствие должной рекламы, спешка разработчиков и технические поломки – набор провальных цифровых проектов.

С новыми соцсетями дело обстоит еще сложнее. Складывается впечатление, что руководители проектов сразу хотят создать стерильное онлайн-общество, забывая, что тот же VK, Одноклассники или Telegram с самого начала развивались стихийно и не поддавались жесткому контролю. В России представлена всего одна новинка — ЯRus, программа для сбора метаданных в Instagram* и на YouTube. Она анализировала трендовые темы, лайки, комментарии и другие параметры, которые влияют на восприятие контента. На начальном этапе это была скорее B2B-площадка для блогеров, а после в ЯRus добавили социальный элемент. Платформа предлагала читать новости, смотреть видео, следить за событиями и развиваться в качестве блогеров. Однако ресурс «полетел» из-за Ddos-атаки или большого наплыва пользователей.

Создание достойного конкурента YouTube также дается российским разработчикам и пиарщикам очень сложно. На данный момент есть три варианта, куда можно сбежать с YouTube — RuTube, VK Видео и Яндекс.Дзен. Но ни одна из этих площадок еще не смогла переманить зрительское внимание российских пользователей.

В попытке создать отечественный сервис уровня Youtube отечественных программистов приглашают принять участие конкурсе «Видеопереворот» с очень солидным призовым фондом в 100 млн рублей на разработку подходящего ресурса. Толковым специалистам дали стимул создавать отечественный продукт за очень хорошие деньги.