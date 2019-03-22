«Полное экономическое издыхание и карантин» – назван рецепт излечения Украины

22.03.2019

Запад должен почувствовать тяжесть Украины, повисшей у него на шее, после чего вся любовь к Киеву закончится.

Такое мнение в интервью “Комсомольской правде” высказал воевавший в Донбассе сербский снайпер Деян Берич (позывной «Деки»).

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По его словам, “русская армия может взять Украину за 20 дней”. Кроме того, он полагает, что “на Донбассе еще не было настоящей войны”.

“Это когда по твоим позициям ведется артподготовка трое суток, и там ничего не остается. Ни окопов, ни блиндажей. И потом заходит пехота. Я помню это по Боснии, в начале 90-х – именно так мусульмане там воевали, примерно так действовали и хорваты. Одни фундаменты от домов оставались. Потом – наступление”, – объяснил Берич.

Он также полагает, что Россия потеряла Украину, поскольку там “уже выросло три-четыре генерации молодежи, которой привили антироссийскую идеологию”.

“Единственный вариант излечения Украины – полное экономическое издыхание, потом карантин на несколько лет и возрождение на новых принципах. Но Россия сейчас сама серьезно помогает Украине экономически. Если бы эта помощь прекратилась, все бы решилось раньше”, – убежден сербский ополченец.

При этом, говорит он, Украина должна стать обузой для Запада.

“Это забота Европы и США, они довели Украину, они и должны расхлебывать. Запад должен почувствовать тяжесть Украины, повисшей у него на шее. И в этот момент, вся его любовь к Киеву закончится. А пока Запад все устраивает, потому что Россия продолжает содержать Украину. Такой парадокс”, – добавил Берич.