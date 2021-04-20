Полное ню. Голые сиськи на украинском Совете реформ

20.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Никогда такого не было и вот опять. Похоже, Виктор Степанович Черномырдин оставил нам бессмертную фразу на все времена. Особенно она применима к современным украинским реалиям, где одни и те же сюжеты годами ходят по кругу, повторяясь с точностью, как в «Дне сурка». Только фамилии действующих лиц да интерьеры локаций меняются.

Вот, к примеру, свежий киевский скандал. Фотокорры близкого к Порошенко издания «Буквы» запечатлели прямо на заседании Национального совета реформ некую неизвестную широкой публике смазливую красну девицу в очках «под Собчак». Дамочка сидела на стуле прямо за широкими спинами Саакашвили, Зеленского, Разумкова, Ермака, Стефанчука и прочих выдающихся реформаторов и государственных мужей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Журналистский цех моментально загудел: мол, кто такая? Стали рыть землю и вскоре в СМИ всплыло досье на фигурантку. Знакомьтесь: Ню-модель из Днепропетровска Анна Минюкова (более известная пользователям Инстаграма, где располагается самое крупное пастбище таких инста-девочек, как asi_mikovich).

Девушка зачем-то запостила в Инсту вместо традиционной гламурной обнаженки со своим участием фото с бюрократической вип-тусовки. И нескромно подписала снимок: «Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значения и развиваться в команде профессионалов».

Засветилась инста-дива и на видео, опубликованном по итогам заседания на страничке Саакашвили. Вопрос: что ню-модель делала в этой «команде профессионалов»? Какова ее функция там и профессионалом в чем именно она является? Тут, конечно, каждый может дать волю собственной разгулявшейся фантазии, поскольку, как говорится, раз свечку не держал – то и молчи в тряпочку. Но вопросы все равно остаются.

Как узнали журналисты, Минюкова ранее снималась в целом ряде откровенных фотосессий с обнаженкой, демонстрируя свои прелести в самых неожиданных ракурсах. Кроме того, на ее страничке в Инсте есть весьма панибратские совместные фото в обнимку с представителями украинской политэлиты – начиная от экс-главы президентского Офиса Андрея Богдана, заканчивая бывшим министром инфраструктуры Омеляном, мэром Киева Кличко и даже покойным харьковским градоначальником Кернесом.

Иными словами, девочка ушлая, проникла в самую толщу политического класса Незалежной и, судя по всему, указанными знакомствами ее круг связей не ограничивается.

Но все же, что делала на Совете реформ инста-дива, профессия которой – оголять на камеру пикантные части своего тела? Какой такой вклад в реформы может быть с ее стороны? Кроме, разве что, инновационных идей о легализации первой древнейшей профессии.

В соцсетях начался чемпионат по попаданию пальцем в небо. Одни убеждены, что старый ловелас Саакашвили обеспечил пропуск своей новой пассии (как известно, роман с прежней дамой сердца – молоденькой нардепшей от «Слуги народа» Лизой Ясько у Саакашвили вроде бы угас).

Другие пользователи предположили, что Анна Минюкова – это будущий украинский министр. Правда, чего именно, пока неясно. Но, все же помнят аваковскую замминистра по евроинтеграции, 24-летнюю Анастасию Дееву. Сам Арсен Борисович был в восторге от ее достоинств, а возможность позавтракать с гламурной кисой из украинского МВД даже выставлялась лотом на интернет-аукционе.

Или вот совсем свежая история с министром обороны уже Зеленского Андреем Тараном, трудоустроившим в свое министерство главным консультантом в должности замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уроженку провинциальной Лохвицы на Полтавщине некую Алину Г.

В свой «трицан» ушлая гранд-дама из МО уже успела поработать детским аниматором в московском ООО «Карусель», а также хостес в ночных клубах Кипра, Чехии и Ливана. Это только то, что успели нарыть журналисты.

Можно вспомнить китайскую эскортницу, получившую известность благодаря обращению в соцсетях к Зеленскому об эвакуации от ковида – «девушку с собачкой из Уханя» Настю Зинченко, ставшую сначала любовницей, а потом и женой любвеобильного главы украинской Госмиграции Максима Соколюка.

Словом, примеров как говорится, с горкой и всклень. И все они – о чем?

Они о том, что разложение украинского политического класса дошло в терминальную стадию. Это раньше, в советские времена или в первое десятилетие независимости верхом непотребства считалось устройство большими начальниками своих любовниц на должности секретарей в приемных. Типа, бумаги перебирать и кофе подавать. И это был скандал! Теперь же высшие чиновники государства могут совершенно спокойно оформить понравившейся девочке из эскорта допуск к государственной тайне или пропуск на важное заседание с участием первых лиц страны.

Могут продвинуть в замминистры, в губернаторы – как например это произошло с молоденькой и нигде кроме грантовых организаций не работавшей активистской Майдана Анной Коваленко, ставшей губернатором Черниговщины только потому, что ее муж – начальник Генштаба Хомчак решил сделать милой подарок на свадьбу.

И я бы не стал так уж недооценивать это нынешнее «поколение шлюх» во власти. Это сейчас они тренируются на кошках, там, куда «папики» поставили. Но ведь, стаж работы на госслужбе идет. И уже через пару-тройку лет эти эскорт-девицы вполне могут и даже уверен, – будут! – претендовать на замещение более серьезных должностей – по конкурсу. И у них – будьте уверены – будет важное преимущество перед головастыми и умными, но бедными и без нужных связей действительными профи. Тот самый стаж и опыт работы на руководящих должностях. В 25 лет. Так что я не удивлюсь, если вот эти инста-девочки – это и есть следующее поколение украинских руководителей. Тех, которые придут вслед за шутами из 95 квартала.